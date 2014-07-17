Wildberries запускает в Петербурге доставку еды из ресторанов

Комиссия для заведений общепита за услугу составит 5%.

Онлайн-ретейлер Wildberries объявил о запуске в Петербурге нового сервиса по доставке еды из ресторанов. При этом самой доставкой будут заниматься сервисные службы заведений, Wildberries лишь предоставить платформу для приема заказов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Wildberries не уточнили, с какими ресторанами уже заключили соглашение о сотрудничестве. Комиссия для заведений общепита за услугу составит 5%.

Аналогичный сервис Wildberries запустил в Москве в июле этого года. В столице компания сотрудничает не только с ресторанами, но и рынками.

В компании отметили, что продукты питания пользуются огромной популярностью у пользователей сервиса. С января по сентября пользователи сделали 39 млн заказов еды, что почти в три раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

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