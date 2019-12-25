Эксперт назвал зарплаты курьера в сфере ритейла в Петербурге

В среднем зарплата в Петербурге составляет 40 тыс. рублей.

Во вторник, 24 августа, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob поделился с Piter.tv данными по изучению предложений работодателей и ожидания претендентов на позицию "Курьер" в сфере ритейла в августе.

Услуги доставки стали более популярными в период пандемии коронавируса. Так, спрос на курьеров в городах-миллионниках за год вырос в 4 раза. Наиболее востребованы курьеры с опытом использования мобильной онлайн-кассы, готовые к интенсивной разъездной работе, в том числе и к выездам за город. Также будут значимы навыки работы с CRM-системами. Зарплатный максимум для пешего или велокурьера в Петербурге составляет 57 тыс. руб.

В среднем в Петербурге специалисты получают по 40 тыс. рублей. Сотрудники с опытом работы до года могут получить до 30 тыс. рублей, от года зарабатывают до 33 тыс. рублей, от двух лет – до 45 тыс. рублей, а от трех лет – до 57 тыс. рублей.

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