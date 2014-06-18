Эксперт рассказал, сколько стоит собрать первоклассника в школу в этом году

Вместе со стартом продаж товаров для школьников, выросли и цены.

В августе началась активная подготовка детей к новому учебному году. Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев рассказал Piter.tv, как экономить на сборах ребёнка в первый класс.

По словам эксперта, минимальный набор для первоклассника подорожал до 13 тысяч рублей. Голубев обратил внимание, что у каждого человека своя личная инфляция, исходя из товаров и услуг, которые он потребляет, поэтому у большинства горожан она превышает официальные данные.

Специалист уверен, что сумма на сборы первоклассника в школу может быть не очень высокой, если считать только минимальный базовый комплект: школьную и спортивную формы, обувь, рюкзак и канцелярские товары. Однако зачастую на этом расходы родителей не ограничиваются. Так, учитывают "добровольные" взносы, а также покупка гаджетов. Таким образом сумма превышает цену на стандартный школьный набор в 2,5 раза.

Голубев уточнил, что для малых населённых пунктов, учитывая низкие доходы людей в этих местах, единовременная школьная выплата от государства в размере 10 тыс. рублей может помочь, в отличие от тех, кто живет в мегаполисе.

Экономист советует семьям, которые испытывают финансовые трудности, распределять часть покупок в течение года. Например, канцтовары, рюкзак, одежда – все это можно приобрести в сезоны скидок. Эксперт настоятельно рекомендует не использовать на эти цели кредитные деньги, тем более из микрофинансовых организаций.

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Фото: Piter.tv