Wildberries продолжает выплату компенсаций продавцам после пожара

Процесс уточнения и подсчётов будет завершён к концу февраля.

Wildberries предоставила частичное возмещение ущерба второй группе продавцов, чьи товары пострадали от пожара на складе в Шушарах. Как сообщает пресс-служба компании, окончательная сумма компенсации для каждого продавца рассчитывается на основе причиненного им ущерба от пожара.

Процесс уточнения и подсчётов будет завершён к концу февраля. Продавцы не должны предоставлять дополнительные документы для получения компенсации, так как расчеты будут осуществлены на основе данных из электронной системы учета Wildberries.

Напомним, что первая группа продавцов получила часть компенсации 15 января. Wildberries подтверждает свою ответственность перед партнёрами и продолжает восстанавливать работу после происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти построят новый склад Wildberries за 9 млрд рублей.

Фото: Piter.TV