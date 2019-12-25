Wildberries инвестирует до 9 млрд рублей в логистический центр в Ленобласти

Новый объект появится во Всеволожском районе и займет 100 тыс. кв. м.

Wildberries планирует строительство нового логистического центра на территории Ленинградской области. Объект будет размещён во Всеволожском районе.

Площадь комплекса составит порядка 100 тыс. кв. м, из которых половина будет отведена под автоматизированную складскую зону. Ориентировочная стоимость проекта — от 6,5 до 9 млрд рублей. Об этом сообщает "ДП" со ссылкой на пресс–службу РВБ

Логоцентр будет располагаться во Всеволожском районе. Его площадь составит около 100 тыс. м2, половину из которых займёт операционная зона с автоматизированными складскими системами. Пока компания приступила к проектированию объекта. "Сроки завершения строительства логистического комплекса будут определены после утверждения детального бизнес–плана проекта. Пресс-служба РВБ

На данный момент компания перешла к этапу проектирования. Окончательные сроки завершения строительства станут известны после утверждения детального бизнес-плана. Проект обсуждался на Петербургском международном экономическом форуме с участием главы Ленобласти Александра Дрозденко и основательницы Wildberries Татьяны Ким. По словам Ким, расширение логистической сети обусловлено ростом числа продавцов из Ленобласти и увеличением объёмов продаж.

Эксперты рынка предполагают, что реализация объекта займёт от 12 до 18 месяцев в зависимости от сроков утверждения проектной документации и прохождения согласований.

Ранее сообщалось, что выплаты компенсаций Wildberries после пожара в Шушарах составили 99,6%.

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