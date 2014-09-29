WhatsApp* начал предлагать добавить почту в аккаунт, пугая пользователей блокировкой

Мессенджер предложил пользователям новый способ защиты аккаунта.

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, признанной на территории России экстремистской, террористической и запрещенной) начал активно предлагать россиянам добавить электронную почту в учетную запись в качестве третьего способа для входа и восстановления аккаунта. Соответствующими данными поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости". В руководстве приложения утверждают, что такая мера снимет риск попасть под блокировку. Опрошенные пользователи уточнили, что при входе в мессенджер получили сообщение о том, что в случае нарушений передачи SMS важно убедиться, что "вы все равно можете выполнить вход". Далее им предлагается перейти в настройки конфиденциальности для добавления адреса электронной почты.

Если вам когда-нибудь понадобится повторно зарегистрировать свой номер телефона, вы сможете использовать свой подтвержденный адрес электронной почты, чтобы вернуться в свою учетную запись, выполнив действия, описанные в электронном письме, которое мы вам отправим. уведомление мессенджера

Напомним, что сведения о появлении третьего способа аутентификации в WhatsApp* стала появляться в начала ноября 2025 года, но с 13 ноября рассылка уведомлений приобрела массовый характер. К добавился привлекающий внимания оранжевый значок с восклицательным знаком и фраза про якобы риск оказаться заблокированным. В сообщении мессенджера говорится о том, что добавление адреса электронной почты обеспечивает дополнительный уровень безопасности и гарантирует человеку восстановление учетной записи без подключения к SMS или телефонному звонку.

WhatsApp* принадлежит корпорации Meta, признанной на территории России экстремистской, террористической и запрещенной организацией.

Фото: pxhere.com