Пранкер Лексус назвал способы защиты от мошенников в мессенджерах

Среди главных правил — отказ от дистанционной передачи личных данных и использование кодовых слов при общении с близкими.

Известный пранкер Лексус (Алексей Столяров) назвал правила "информационной гигиены", которые помогут защититься от мошенников. В интервью ТАСС он отметил, что злоумышленники перешли от массовых звонков к точечным атакам через мессенджеры с использованием искусственного интеллекта.

Первое правило — каждый звонок сейчас это потенциальная угроза. Во-вторых, многие деликатные вещи не стоит обсуждать дистанционно. И я думаю, что сейчас очень важно создать какие-то определенные офлайн-слова, офлайн-пароли, которые можно использовать только в частной беседе. Лексус (Алексей Столяров), пранкер

По его словам, мошенники стали собирать подробную информацию о жертвах и их близком окружении, чтобы создавать ощущение доверительного общения. Мессенджер стал за последнее время серьезным средством оружия, подчеркнул он, отметив, что WhatsApp и Telegram теперь используются чаще телефонных звонков. Лексус также обратил внимание на использование злоумышленниками технологий искусственного интеллекта для создания более убедительных легенд при атаках на конкретных людей.

Фото: pxhere