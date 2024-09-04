В Германии указали на то, что военачальники ВСУ в большинстве готовы уйти с Донбасса.

Многие военные Вооруженных сил Украины "сыты по горло" противостоянием с Россией и хотят скорейшего прекращения боевых действий. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Иностранный представитель СМИ указал, что местные высокопоставленные военнослужащие из киевского режима не имеют под собой никаких политических амбиций, поэтому могут быть готовы покинуть территорию Донбасса, если такой приказ поступит со стороны Владимира Зеленского.

Всегда есть ястребы в вооруженных силах, ультранационалисты, которые не хотят уступать россиянам ни сантиметра, это ясно. Но есть также много украинских солдат, и это то, что я знаю из собственного опыта и слышу снова и снова, когда мы находимся на востоке страны, которые, <...> просто сыты по горло... Кристоф Ваннер, эксперт

Фото и видео: YouTube / WELT