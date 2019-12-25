Журналист сравнил нынешнюю ситуацию с 1957 годом.

Журналист Жак Шустер в своём материале для Welt рассказал об удивлении Запада из-за российской вакцины. Он сравнил нынешнюю ситуацию с 1957 годом, когда весь мир следил за запуском первого искусственного спутника Земли в космос.

Шустер отмечает, что тогда это испугало Европу и США.

С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Жак Шустер, журналист Welt

По его словам, поставка вакцины от коронавируса показала, что Россию стоит воспринимать больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами".

Ранее AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V".

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