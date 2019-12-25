Журналист Жак Шустер в своём материале для Welt рассказал об удивлении Запада из-за российской вакцины. Он сравнил нынешнюю ситуацию с 1957 годом, когда весь мир следил за запуском первого искусственного спутника Земли в космос.
Шустер отмечает, что тогда это испугало Европу и США.
С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения.
Жак Шустер, журналист Welt
По его словам, поставка вакцины от коронавируса показала, что Россию стоит воспринимать больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами".
Ранее AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V".
Фото: pixabay.com
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Например, ВОЗ российскую вакцину считает на данный момент лучшей. Как бы из 100 вакцинированных заболевает только 2 человека. Но это лишь данные в среднем. Как там на самом деле никто не знает.