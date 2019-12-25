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Welt рассказал об удивлении Запада из-за российской вакцины
Сегодня, 9:38
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matveyvn

Welt рассказал об удивлении Запада из-за российской вакцины

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Журналист сравнил нынешнюю ситуацию с 1957 годом.

Журналист Жак Шустер в своём материале для Welt рассказал об удивлении Запада из-за российской вакцины. Он сравнил нынешнюю ситуацию с 1957 годом, когда весь мир следил за запуском первого искусственного спутника Земли в космос.

Шустер отмечает, что тогда это испугало Европу и США.

С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения.

Жак Шустер, журналист Welt

По его словам, поставка вакцины от коронавируса показала, что Россию стоит воспринимать больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами".

Ранее AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V".

Фото: pixabay.com

Теги: welt, вакцина от коронавируса, запад, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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HardStyle1
Сегодня 10:00

Например, ВОЗ российскую вакцину считает на данный момент лучшей. Как бы из 100 вакцинированных заболевает только 2 человека. Но это лишь данные в среднем. Как там на самом деле никто не знает.

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