Проект станет частью масштабной идеи, выстроенной по примеру киновселенной Marvel.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Warner Bros собирается начать работу над новой экранизацией комиксов о Джоне Константине. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.

Проект запускают в рамках сотрудничества с продюсером Джей Джеем Абрамсом. Отмечается, что комиксы планируют экранизировать по типу студии Marvel, которая превратила проект в целую франшизу с отдельными вселенными. В центре этого проекта будет фильм о Темной Лиге справедливости.

Режиссер и исполнитель главной роли пока неизвестен.

Ранее мы сообщали о том, что режиссер нового фильма о Бэтмене снимет детективный сериал о полиции Готэма.

Видео:YT / CW Seed