Warner Bros и DC снимут фильм о кузине Супермена

Автором сценария станет Орен Узил, известный по "Парадоксу Кловерфилда" и по триллеру "Озеро Шиммер".

Компании DC и Warner Bros. начали работу над фильмом о Супергёрл, 7 августа сообщает издание deadline.com. Героиня является двоюродной сестрой Супермена по имени Кара Зор-Эл.

Автором сценария станет Орен Узил, известный по "Парадоксу Кловерфилда" и по триллеру "Озеро Шиммер". Проект пока не нашел продюсера, поэтому кастинг актёров еще не начался.

В 2015 году о судьбе Супергерл был снят сериал. У будущего фильма и шоу с этим проектом не будет ничего общего.

Ранее сообщалось, что Disney готовит к запуску конкурента Netflix‍.

Фото: Сериал Supergirl / ВК.