Disney готовит к запуску конкурента Netflix‍

Теперь компания будет распространять контент через собственный онлайн-кинотеатр.

Disney готовит к запуску собственный сервис, который будет работать по аналогии с Netflix, сообщает портал www.sostav.ru.

Теперь компания будет распространять контент через собственный онлайн-кинотеатр. Как сообщает "The New York Times", ранние картины и сериалы киностудии удалять из Netflix пока не планируют.

Сервис начнет действовать в следующем году. Его возглавит Рики Штраусс, известный по продвижению "Чёрной пантеры", " Красавицы и чудовища" и "Головоломки".

Штраусс обладает уникальным сочетанием талантов. У него есть и опыт создания контента и маркетинговый опыт - всё это совмещается с потрясающей осведомленностью о том, какая аудитория связана с брендом Disney. Представители компании Disney.

Первым большим фильмом, представленным на сервисе, станет "Капитан Марвел". Создание сериала оценивается в 100 и более миллионов долларов. Планируется, что он станет самым дорогим шоу на современном телевидении.

Ранее мы писали, что в Китае запретили показывать новый фильм о Винне-Пухе.

Фото: Walt Disney Pictures / ВК.