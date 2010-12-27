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Disney готовит к запуску конкурента Netflix‍
Сегодня, 17:08
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alexandra08
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Disney готовит к запуску конкурента Netflix‍

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Теперь компания будет распространять контент через собственный онлайн-кинотеатр.

Disney готовит к запуску собственный сервис, который будет работать по аналогии с Netflix, сообщает портал www.sostav.ru.

Теперь компания будет распространять контент через собственный онлайн-кинотеатр. Как сообщает "The New York Times",  ранние картины и сериалы киностудии удалять из Netflix пока не планируют.  

Сервис начнет действовать в следующем году. Его возглавит Рики Штраусс, известный по продвижению  "Чёрной пантеры", " Красавицы и чудовища" и "Головоломки".

Штраусс обладает уникальным сочетанием талантов. У него есть и опыт создания контента и маркетинговый опыт -  всё это совмещается с потрясающей осведомленностью о том, какая аудитория связана с брендом Disney.

Представители компании Disney.

Первым большим фильмом, представленным на сервисе, станет "Капитан Марвел". Создание сериала оценивается в 100 и более миллионов долларов. Планируется, что он станет самым дорогим шоу на современном телевидении.

Ранее мы писали, что в Китае запретили показывать новый фильм о Винне-Пухе. 

Фото: Walt Disney Pictures / ВК.

Теги: disney , netflix
Категории: Мировые новости Культура Кино

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