Disney готовит к запуску конкурента Netflix‍

Disney готовит к запуску собственный сервис, который будет работать по аналогии с Netflix, сообщает портал www.sostav.ru.
Теперь компания будет распространять контент через собственный онлайн-кинотеатр. Как сообщает "The New York Times", ранние картины и сериалы киностудии удалять из Netflix пока не планируют.
Сервис начнет действовать в следующем году. Его возглавит Рики Штраусс, известный по продвижению "Чёрной пантеры", " Красавицы и чудовища" и "Головоломки".
Штраусс обладает уникальным сочетанием талантов. У него есть и опыт создания контента и маркетинговый опыт - всё это совмещается с потрясающей осведомленностью о том, какая аудитория связана с брендом Disney.
Представители компании Disney.
Первым большим фильмом, представленным на сервисе, станет "Капитан Марвел". Создание сериала оценивается в 100 и более миллионов долларов. Планируется, что он станет самым дорогим шоу на современном телевидении.
Ранее мы писали, что в Китае запретили показывать новый фильм о Винне-Пухе.
Фото: Walt Disney Pictures / ВК.