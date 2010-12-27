В Китае запретили показывать новый фильм о Винне-Пухе

Возможно, что правительство приняло такое решение из-за популярного в оппозиционных кругах Китая мема, в котором генсек Си Цзиньпин сравнивается с Винни-Пухом.

В Китае запретили к показу фильм о повзрослевшем друге Винни-Пуха Кристофере Робине. Сообщает "Фонтанка".

Официального объяснения причин пока не появлялось, но издание The Hollywood Reporter, предположило, что к такому решнию властей подтолкнул очень популярный мем от Китайской оппозиции. На картинке генсек Си Цзиньпин сравнивается с Винни-Пухом.

Этот мем запрешен в Китае, и всячески блокируется властями. В китайской сети дошло до того, что удаляют любые публикации связанные с Винни.

Отметим, что в июне этого года китайские власти также заблокировали сайт канала HBO, Причиной ограничения доступа стало сравнение Си Цзиньпина с Винни-Пухом ведущим шоу "События прошедшей недели" Джоном Оливером

По другой версии киноленту студии Disney "Кристофер Робин" не пустят в прокат не из-за мема, а из-за жестких ограничений на показ голливудских фильмов на территории страны.

Фото: Financial Times/Twitter