Warner Bros. экранизирует видеоигру "Несправедливость: Боги среди нас"

Зрители увидят полнометражный анимационный фильм.

Киностудия Warner Bros. Animation начала работу над экранизацией видеоигры "Несправедливость: Боги среди нас" (Injustice: Gods Among). О существовании этого проекта стало известно из другого пресс-релиза, посвященного мультфильму "Бэтмен: Долгий Хэллоуин, Часть 2".

На основе игры создадут полнометражный анимационный фильм. Детали проекта пока не раскрываются. В частности, неизвестно, насколько сюжетная линия мультика будет соответствовать игре. Кроме того, не сообщается, будет ли актерский состав, озвучивающий персонажей игры, участвовать в экранизации.

Игра "Несправедливость: Боги среди нас" была представлена в 2013 году. События разворачиваются в альтернативной вселенной DC. Супермен сходит с ума после того, как Джокер обманом заставил его убить свою жену Лоис и их нерожденного ребенка.

Через пять лет Супермен становится правителем мира. Лиге справедливости предстоит сразиться с этим тираном.

Сроки работ над проектом не уточняются.

Ранее стало известно, кто заменит Саманту в продолжении сериала "Секс в большом городе".

Фото: ru.wikipedia.org