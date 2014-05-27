Warner Bros. экранизирует видеоигру "Несправедливость: Боги среди нас"

Киностудия Warner Bros. Animation начала работу над экранизацией видеоигры "Несправедливость: Боги среди нас" (Injustice: Gods Among). О существовании этого проекта стало известно из другого пресс-релиза, посвященного мультфильму "Бэтмен: Долгий Хэллоуин, Часть 2".
На основе игры создадут полнометражный анимационный фильм. Детали проекта пока не раскрываются. В частности, неизвестно, насколько сюжетная линия мультика будет соответствовать игре. Кроме того, не сообщается, будет ли актерский состав, озвучивающий персонажей игры, участвовать в экранизации.
Игра "Несправедливость: Боги среди нас" была представлена в 2013 году. События разворачиваются в альтернативной вселенной DC. Супермен сходит с ума после того, как Джокер обманом заставил его убить свою жену Лоис и их нерожденного ребенка.
Через пять лет Супермен становится правителем мира. Лиге справедливости предстоит сразиться с этим тираном.
Сроки работ над проектом не уточняются.
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Фото: ru.wikipedia.org
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