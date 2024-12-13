WSJ: Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины

Европа и США возьмут на себя обязательства по поддержке Киева.

Американский президентт-республиканец Дональд Трамп и европейские политические лидеры договорились, что государственный секретарь США Марко Рубио возглавит целевую группу по разработке гарантий безопасности для киевского режима. Соответствующие сведения опубликовали иностранные журналисты из издания The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. В СМИ уточнили, что в состав рабочей группы войдут советники по национальной безопасности и представители НАТО. При этом власти в Вашингтоне будут играть "координирующую" роль в процессе обсуждения. Европейские чиновники также сообщили прессе, что гарантии безопасности будут включать в себя военное присутствие, обеспечение противовоздушной обороны (ПВО), поставки разных видов вооружений и "контроль прекращения боевых действий".

Ранее новостное агентство The Bloomberg уточнило, что гарантии безопасности Европы и США для Украины будут основаны на работе "коалиции желающих", В будущем они могут включать в себя многонациональные силы. Однако точный формат еще предстоит определить.

Рубио анонсировал мирные переговоры между Камбоджей и Таиландом.

Фото: YouTube / U.S. Department of State