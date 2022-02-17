Американские делегаты помогут сторонам в обсуждении вопроса.

На территории Малайзии в скором времени стартуют мирные переговоры по прекращению огня между Камбоджей и Таиландом на высоком уровне. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал американский государственный секретарь Марко Рубио. Иностранный дипломат пояснил, что сотрудники Госдепа при вашингтонской администрации уже сейчас находятся в стране для содействия в мероприятии.

Камбоджа и Таиланд вскоре должны начать переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что президент-республиканец Дональд Трамп после телефонных переговоров с тайской и камбоджийской сторонами сообщил общественности, что две страны готовы провести встречу для обсуждения режима прекращения огня. Напряженность на тайско-камбоджийской государственной границе возникла 23–24 июля. Там начались бои, а власти сообщили о погибших и раненых, в том числе гражданских лицах. Между Таиландом и Камбоджей долгие годы ведется территориальный спор, включая и принадлежность храмового комплекса Преах Вихеар, который признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд Всемирной организации постановил, что храм принадлежит Камбодже, однако Таиланд данное решение не признал и по-прежнему претендует на комплекс. Вспышки эскалации в спорной зоне фиксировались в течение всего 2025 года.

Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине за 50 дней.

Фото: Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Marco Rubio