Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине за 50 дней

Тэмми Брюс рассказали об ожиданиях о ультиматума Дональда Трампа к России.

В американском внешнеполитическом ведомстве не готовы утверждать, что до истечения ранее объявленного президентом-республиканцем Дональдом Трампом периода в 50 дней сторонам регионального конфликта на Украине удастся достичь режима прекращения огня. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе США от 17 июля официальный представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, ждет ли Вашингтон прекращения огня между Киевом и Москвой в ближайшие 50 дней.

Я не могу предсказать вам, что может произойти, а чего не может. Но хорошая новость в том, что мир знает характер, позицию и ценности президента Трампа, госсекретаря и американского правительства, и мы, конечно же, сохраняем приверженность Украине и мирному урегулированию. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Тэмми Брюс добавила, что натовское руководство планирует сделать так, чтобы Украине получила необходимые Вооруженным силам страны средства обороны.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State