Госдеп: дипломатам США предписали вернуться в Ирак

Американский государственный секретарь Марко Рубио разрешил возвращение на территорию Ирака сотрудников американских дипломатических представительств. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе США от 18 июля официальный представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс. Иностранная чиновница пояснила, что принято решение о прекращении статуса санкционированного выезда профильных миссий в этой стране Ближнего Востока, включая сотрудников посольства США в Багдаде и генерального консульства в Эрбиле.
Временно перемещенные за пределы Ирака сотрудники постепенно будут возвращаться обратно.
Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США
Напомним, что ранее решение о частичной эвакуации американских дипломатов из Ирака было принято вашингтонской администрацией в июне 2025 года из-за возросших рисков безопасности в регионе на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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