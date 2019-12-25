На Западе указали на усовершенствование российских ракет "Кинжал" и "Искандер" для противодействия американскому оружию.

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot плохо справляются с перехватом российских баллистических ракет.Такие данные от пятого октября текущего года привела своим читателям газета The Washington Post (WP). В иностранном СМИ пояснили, что на данный момент Patriot является единственным имеющимся у ВСУ комплексом, способным "надежно перехватывать российские баллистические ракеты". Однако они не смогли защитить страну от недавних атак. В частности, это объясняется тем, что российские специалисты регулярно модернизируют вооружения для "обхода этих систем". В издании сообщили, что недавно Украина получила одну систему Patriot от Израиля.

еще несколько, как ожидается, поступят от европейских партнеров этой осенью... Но для создания хотя бы подобия воздушного щита над страной потребуются, вероятно, десятки. публикация WP

Ранее иностранные журналисты из издания Financial Times (FT) указали на то, что Россия, предположительно, усовершенствовала собственные высокоточные ракеты. Их Вооруженные силы страны применяют при нанесении ударов по объектам военной и военно-промышленной инфраструктуры киевского режима. В результате эти средства нападения стали менее уязвимы для зенитных управляемых ракет комплексов Patriot американского производства. По данным западного СМИ, только в течение последнего месяца эффективность перехвата российских ракет "Кинжал" и "Искандер" расчетами украинских ПРО Patriot резко снизилась. Речь идет о показателе приблизительно с 37 процентов в августе до всего лишь шести процентов в сентябре 2025 года Авторы публикации уточнили, что Москве удалось поразить по меньшей мере четыре предприятия по производству беспилотников, расположенных в окрестностях украинской столицы, причинив им серьезный материальный ущерб. При этом американские поставки противоракет для Patriot в ВСУ замедлились. Количество переданных стране комплексов чиновники с Банковой улицы не раскрывают.

