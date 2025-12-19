WP: Трамп пошутил о Венесуэле, Канаде и Гренландии в составе США

Глава США на официальном приеме несколько раз пошутил о ситуации с присоединением новых территорий к США.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп на торжественном приеме, состоявшемся в Вашингтоне 30 января, в шутку сообщил публике о возможности вхождения Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания The Washington Post. В статье говорится о том, что лидер Белого дома выступил с речью перед участниками приема. Мероприятие прошло в одном из отелей в закрытом для журналистов формате. Глава вашингтонской администрации рассказал, что ему, возможно, придется прервать свое выступление для того, чтобы проследить за вторжением в Гренландию.

...Мы не станем вторгаться в Гренландию. Мы ее купим... У меня никогда не было намерений превращать Гренландию в 51-й штат. Я хотел сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м. Дональд Трамп, глава США

Далее политический деятель пояснил аудитории, что все сказанное им не следует воспринимать всерьез. Он добавил, что не исключает принятие мер в отношении выдвинутого им на должность председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции государственного финансового регулятора) Кевина Уорша. Дональд Трамп сообщил, что если тот не будет снижать базовую процентную ставку, то президент США намерен его засудить.

Напомним, что данный прием организован престижным Клубом Альфальфа. Его создали в 1913 году для того, чтобы ежегодно в январе проводитьбанкет в честь генерала Роберта Ли. Этот военачальник командовал армией южан во время Гражданской войны в США в период с 1851 по 1865 год.

