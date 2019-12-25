Бывший полицейский из Девяткино предстанет перед судом за взятки

Взятки ему давали уличные торговцы.

Бывший начальник линейного пункта полиции на станции Девяткино предстанет перед судом. Его обвиняют в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, бывший сотрудник правоохранительных органов в период с 2018 по 2019 годы получал взятки от уличных торговцев. Они незаконно продавали товары и продукты в районе станции метро Девяткино. Подозреваемый за указанный период получил более 205 тысяч рублей.

Из полиции сотрудник был уволен за проступок, порочащий честь и достоинство. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В ходе расследования были выявлены и иные эпизоды получения взяток.

В конце прошлого года сотрудника петербургской полиции посадили под домашний арест за получение взятки.

Фото: Piter.TV