Прокуратура Петербурга поддержала обвинение из-за взятки по делу об обороте наркотиков

Взяткодатель предстанет перед судом.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы. Она обвиняется по части 3 статьи 30, пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (попытка дачи взятки должностному лицу в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.



По данным ведомства, в октябре обвиняемая в кабинете 33 отдела полиции УМВД России по Московскому району пыталась передать заместителю начальника отдела полиции 500 тысяч рублей за бездействие в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ее племянника в сфере оборота наркотиков. Однако сотрудник полиции отказался от получения взятки, а взяткодатель была задержана.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти контрабандисты получили 28 лет колонии на двоих.

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