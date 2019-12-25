Начальника отдела закупок Гатчинского района условно осудили за взятку

Кроме того, чиновник выплатит 1 млн рублей штрафа.

Начальник отдела закупок Гатчинского района Ленинградской области уличён в получении взятки. Суд приговорил его к условному сроку на 6 лет и обязал чиновника выплатить 1 млн рублей штрафа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР 47-ого региона.

Ряд СМИ поделился информаций об угрозах, поступающих в отношении директора школы в поселке Лукаши. Руководителя угрожали уволить из-за отказа принять работы по некачественному ремонту здания. По данным следствия, к этим действиям причастен осуждённый. Некоторое время спустя руководителя задержали прямо во время получения им 150 тыс. рублей взятки, которую ему передали за покровительство подрядчика на аукционе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что экс-начальника таможенного контроля осудили за взятку в Петербурге.

Фото: Piter.TV