Экс-начальника таможенного контроля осудили за взятку в Петербурге

Олегу Гусеву суд назначил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере двукратной суммы взятки – 40 миллионов рублей.

В Петербурге вынесли приговор бывшему начальнику таможенного контроля Олегу Гусеву, которого обвиняют в получении взятки в 20 млн рублей. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказали в прокуратуре Петербурга.

Гусев проводил контроль в отношении ООО "Таллер". Гендиректор компании решил дать взятку, чтобы уклониться от административной ответственности. Так Гусев и заместитель начальник СЗТУ ФТС России – начальник службы Максим Мамчур получили взятку.

Таможенники получили деньги и выполнили свою часть сделки, но гендиректор обратился в полицию и помогал следствию. Гендиректора позже освободили от уголовной ответственности. Мамчур скрылся от следствия. Правоохранители ведут его поиски до сих пор. Олегу Гусеву суд назначил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере двукратной суммы взятки – 40 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv