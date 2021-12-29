  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Мурино испугались гранаты, которую нашли у аптеки
Сегодня, 21:27
162
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Жители Мурино испугались гранаты, которую нашли у аптеки

0 0

Выяснилось, что это был макет боеприпаса РГ-42. Его будут утилизировать.

Жители Мурино обнаружил около аптеки предмет, похожий на взрывоопасное устройство. Инцидент произошел в пятницу, 4 февраля, около 12 часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Гранату без чеки нашли в сугробе на улице Шувалова. Горожане сразу же вызвали саперов ОМОНа Росгвардии. Специалисты установили, что предмет, напугавший местных жителей, представляет собой макет гранаты РГ-42. Он не был опасен для жизни людей. 

Взрывотехники изъяли копию боеприпаса. Его будут утилизировать.

Ранее на Piter.tv: Октябрьский районный суд продлил срок задержания заведующей отделения медцентра на Сикейроса на трое суток.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: аптека, граната, мурино, саперы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии