Жители Мурино испугались гранаты, которую нашли у аптеки

Выяснилось, что это был макет боеприпаса РГ-42. Его будут утилизировать.

Жители Мурино обнаружил около аптеки предмет, похожий на взрывоопасное устройство. Инцидент произошел в пятницу, 4 февраля, около 12 часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Гранату без чеки нашли в сугробе на улице Шувалова. Горожане сразу же вызвали саперов ОМОНа Росгвардии. Специалисты установили, что предмет, напугавший местных жителей, представляет собой макет гранаты РГ-42. Он не был опасен для жизни людей.

Взрывотехники изъяли копию боеприпаса. Его будут утилизировать.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области