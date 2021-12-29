Октябрьский районный суд продлил срок задержания заведующей отделения медцентра на Сикейроса на трое суток

Следствие просит арестовать Елену Медведеву до 26 марта 2022 года.

Октябрьский районный суд Петербурга продлил срок задержания Елене Медведевой, которая является заведующей отделением лучевой диагностики в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1 в Петербурге и проходит по уголовному делу о смертельных отравлениях в клинике на Сикейроса. Об этом сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Женщина проведет под стражей три дня до понедельника, 7 февраля. Следствие просит арестовать Елену Медведеву до 26 марта 2022 года.

Известно, что отделение лучевой диагностики не работает в медцентре уже неделю. Медиков отстранили от работы. По версии следователей, заведующая знала, что препарат, которым отравились пациенты клиники, не входит в Госреестр, но позволила его применять при проведении исследований.

Врачу предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ. Она признала вину частично.

Добавим, что следователи установили коммерческую структуру, которая поставляла препарат в учреждение. Организации дадут юридическую оценку

Ранее на Piter.tv: врач-токсиколог объяснил, в каком случае барий может вызвать отравление во время рентген-исследований.

Видео: Телеграм / объединенная пресс-служба судов Петербурга