Взрывом самогонного аппарата убило хозяина квартиры в Железногорске

РЕН ТВ: мужчине оторвало руки, он погиб по дороге в больницу.

Взрывом самогонного аппарата днем 31 декабря убило хозяина квартиры в городе Железногорске Красноярского края. Об этом сообщили свидетели событий. Точной версии произошедшего нет, о ней сообщал правоохранительные органы и спасательные службы после проверки. На локации также работают саперы с собаками. В социальных сетях очевидцы рассказали о том, что инцидент в здании, расположенном по улице 60 лет ВЛКМ, произошел около 11 часов утра по местному времени. В помещении на четвертом этаже находился мужчина, который скончался из-за травм, несовместимых с жизнью. Журналисты "РЕН ТВ" отметили, что взрывом пострадавшему оторвало руки, пациент скончался по дороге в больницу.

Взорвавшийся в Сургуте самогонный аппарат разрушил балкон квартиры.

Фото и видео: Telegram / 112