В результате инцидента пострадал один человек.

Взорвавшийся в Сургуте самогонный аппарат разрушил балкон квартиры. Соответствующей информацией с журналистами поделился через собственный Telegram-аккаунт глава города Андрей Филатов. Чиновник пояснил, что инцидент произошел вечером 16 декабря по проспекту Ленина, 38. В результате оказалась деформирована одна из квартир в многоэтажном жилом здании. Также пострадал один человек. Речь идет о собственнике жилплощади. У пациента медики диагностировали ожоги лица и левой руки в леткой степени. Сейчас местный житель находится в больнице. Специалисты провели обследование строительных конструкций дома.

На балконе 9-го этажа произошел хлопок. Выбиты оконные рамы. Возгорания не зафиксировано. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность домашнего самогонного аппарата. сообщение мэра Сургута

СМИ: причиной взрыва в жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости