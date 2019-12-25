  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Информация о взрывном устройстве у отеля на Московском проспекте не подтвердилась
Сегодня, 10:07
148
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Информация о взрывном устройстве у отеля на Московском проспекте не подтвердилась

0 0

Как рассказал источник в правоохранительных органах, предмет, похожий на взрывное устройство, нашел прохожий.

У отеля на Московском проспекте обнаружили, предположительно, взрывное устройство. На место выехали сотрудники полиции и ОМОН.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, предмет, похожий на взрывное устройство, нашел прохожий.

ОМОН проверил территорию и ничего подозрительного не обнаружил. Оказалось, что в пакете находятся закрученные провода опоры освещения. Предположительно, это сделали электрики.

В конце сентября СК опубликовал видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии.

Фото: Piter.tv

Теги: взрывное устройство, московский проспект, омон
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии