СК опубликовал видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии

Подозреваемые рассказали следователям, как готовились к преступлению, и показали место, где проходили тренировки.

Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали следователям, как готовились к преступлению, и показали место, где проходили тренировки. Видео опубликовано на YouTube-канале СК РФ.

Задержанный рассказывает, что его подозревают в подготовке к теракту. Также он рассказал, что тренировки проходили в лесу. В дальнейшем планировалось снять квартиру.

В понедельник, 27 сентября, стало известно о том, что в Башкирии предотвратили теракт. Правоохранителями задержаны пять подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет. В тайнике подозреваемых нашли взрывное устройство, взрывчатое вещество.

Видео: СК России