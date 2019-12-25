Пятеро подозреваемых взяты под стражу.

В Уфе задержали готовившую теракт группировку неонацистов. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что под подозрение попали пятеро участников 2001-2003 годов рождения. Они занимались подготовкой террористического акта в отношении правоохранительных органов.

Пресечена подготовка террористического акта в Республике Башкортостан. Задержаны пять жителей Уфы, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. ЦОС ФСБ РФ

Силовики изъяли по адресам проживания фигурантов расследования готовое взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также холодное оружие, портреты лидеров Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и прочая запрещенная атрибутика. Следственный комитет РФ возбудил против подозреваемых уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, 205.3, 223.1 УК РФ. Речь идет о подготовке к террористическому акту, прохождении подготовки к осуществлению экстремистской деятельности, незаконном изготовлении СВУ. Все подозреваемые взяты под стражу.

СК заявил о задержании участников банды Басаева и Хаттаба.

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