СК заявил о задержании участников банды Басаева и Хаттаба

Предполагается, что двое мужчин в составе банды напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в рамках совместной операции задержали двух боевиков из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, задержанные – Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев – являются уроженцами Ставропольского края. Следователи утверждают, что мужчины летом 1999 года вступили в банду боевиков и в ее составе напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана. В результате атаки 33 человека погибли, несколько десятков получили тяжелые ранения.

Елакаеву и Мусаеву вменяются несколько уголовных статей: бандитизм, вооруженный мятеж, а также посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают искать остальных причастных к нападению.

Ранее суд арестовал двух экстремалов, прыгнувших с 48-этажного дома в Москве.

Фото: СК России