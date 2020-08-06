Суд арестовал двух экстремалов, прыгнувших с 48-этажного дома в Москве

Гагаринский суд Москвы арестовал двух мужчин, которые прыгнули с парашютом с 48-этажного здания. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на одного из участников процесса.
Парашютисты спрыгнули с высотки на Ленинском проспекте и приземлились на проезжую часть. При этом в тот момент на дороге было активное движение транспорта. Видео было опубликовано 23-го сентября.
Суд счел действия экстремалов за мелкое хулиганство. Фигурантам дела назначили 11 суток административного ареста.
Видео: Telegram/Baza
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