В Нижневартовске прогремел взрыв в жилом доме

Два этажа обрушились. Погибли четыре человека.

Сегодня, 4 декабря, в Нижневартовске обрушились два этажа жилого дома. Причиной случившегося стал взрыв газа водном из квартир. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Трагедия произошла на улице Мира. На место ЧП прибыли экстренные службы. Погибли четыре человека, еще десять пострадали. Двое жильцов находятся в тяжелом состоянии, одну женщину удалось реанимировать.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной ЧП стала неправильная установка газового баллона.

Ранее на Piter.tv: в квартире на Зверинской улице нашли насмерть замерзшую 76-летнюю бабушку.

Видео: Shot