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В Нижневартовске прогремел взрыв в жилом доме

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Два этажа обрушились. Погибли четыре человека.

Сегодня, 4 декабря, в Нижневартовске обрушились два этажа жилого дома. Причиной случившегося стал взрыв газа  водном из квартир. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Трагедия произошла на  улице Мира. На место ЧП прибыли экстренные службы. Погибли четыре человека, еще десять пострадали. Двое жильцов находятся в тяжелом состоянии, одну женщину удалось реанимировать. 

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной ЧП стала неправильная установка газового баллона.

Ранее на Piter.tv: в квартире на Зверинской улице нашли насмерть замерзшую 76-летнюю бабушку.

Видео: Shot

Теги: взрыв газа, нижневартовск, погибли люди, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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