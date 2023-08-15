Пострадавший от взрыва в Махачкале рассказал о происшествии

Происшествие унесло жизни 12-ти человек, ещё 50 пострадали.

Вчерашний взрыв на АЗС в Махачкале унёс жизни 12-ти человек, ещё 50 пострадали. Один из жителей города, которого оглушило в результате происшествия, рассказал о произошедшем телеканалу "360".

Мужчина отметил, что многие пострадали уже при первом взрыве, когда он вышел из машины. Он сразу увидел женщину с маленьким ребёнком и начал кричать им, но в этот момент прогремел второй взрыв. На голову начали падать кирпичи и стекло.

После второго взрыва я уже ничего не помню, честно говоря. У меня одно ухо оглушило. Все было мутно, все было в пыли. Даже когда палец подносил к глазам, я свой палец не видел. собеседник телеканала "360"

Ранее Меликов рассказал, по чьей вине мог произойти взрыв в Дагестане.

Видео: телеканал "360"