Меликов рассказал, по чьей вине мог произойти взрыв в Дагестане

Взрыв на автозаправочной станции в Дагестане мог произойти по вине тех лиц, которые потворствовали халатности, выдавая различные разрешения для работы АЗС. Соответствующее заявление глава российского региона Сергей Меликов сделал в ходе оперативного заседания с местной администрацией и оперативным штабом. Чиновник напомнил коллегам о том, что теперь на территории субъекта будет более тщательно проводиться проверка по выдаче разрешений. Такие меры должны позволить избегать подобных трагедий, которая накануне произошла в Дербенте со взрывом в частном здании. Инцидент зафиксирован в прошлую субботу.
Я не исключаю, что сейчас при расследовании этого уголовного дела мы выйдем на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения, согласования, "зеленки".
Сергей Меликов, глава Дагестана
Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена.
Фото и видео: Telegram СМОТРИ
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