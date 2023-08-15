Меликов рассказал, по чьей вине мог произойти взрыв в Дагестане

Глава региона рассказал об ужесточении требований к проверкам.

Взрыв на автозаправочной станции в Дагестане мог произойти по вине тех лиц, которые потворствовали халатности, выдавая различные разрешения для работы АЗС. Соответствующее заявление глава российского региона Сергей Меликов сделал в ходе оперативного заседания с местной администрацией и оперативным штабом. Чиновник напомнил коллегам о том, что теперь на территории субъекта будет более тщательно проводиться проверка по выдаче разрешений. Такие меры должны позволить избегать подобных трагедий, которая накануне произошла в Дербенте со взрывом в частном здании. Инцидент зафиксирован в прошлую субботу.

Я не исключаю, что сейчас при расследовании этого уголовного дела мы выйдем на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения, согласования, "зеленки". Сергей Меликов, глава Дагестана

Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена.

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