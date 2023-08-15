Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена

Сергей Меликов раскрыл подробности о ликвидации последствий трагедии в Дагестане.

Эвакуация пострадавших граждан в результате взрыва на АЗС, произошедшего на окраине Махачкалы в медицинские учреждения завершена. Соответствующее заявление местным журналистам рассказал губернатор российского региона Сергей Меликов.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В основном это люди, которые пострадали от ожогов и травм, полученных в результате взрыва, в том числе от различных предметов, стекла, конструкций и т.д. Сергей Меликов, глава Дагестана

Чиновинк заметил, что трагедия в регионе сопряжена со взрывом, причины и обстоятельства которого в настоящий момент устанавливаются. По предположительным сведениям, напротив территории автомобильной заправки сдетонировали емкости, далее - возник пожар. Сергей Меликов добавил, что в устранении последствий взрыва задействованы все экстренные и правоохранительные службы. Глава Дагестана призвал жителей Махачкалы сохранять спокойствие. Известно, что в ликвидации ЧП были задействованы 260 человек личного состава ГУ МЧС и 80 единиц техники. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". В ночь на вторник в МЧС отметили, что открытое горение потушено,ведется проливка и разборка конструкций.

Минздрав озвучил количество оставшихся в больницах пострадавших в Сергиевом Посаде.

Фото и видео: Telegram / Mash