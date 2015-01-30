Минздрав озвучил количество оставшихся в больницах пострадавших в Сергиевом Посаде

Ведомство уточнило, что все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент в Сергиево-Посадской больнице остаются 7 пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Московской области.

Ведомство уточнило, что все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Им продолжает оказываться помощь медиков.

Напомним, что взрыв на складе пиротехники у Загорского оптико-механического завода прогремел утром 9 августа. Взрывная волна затронула 20 домов и почти 400 квартир. Несовместимые с жизнью травмы получила одна женщина, она скончалась в больнице. Ещё более 80-ти человек пострадали.

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Фото: Piter.TV