Жительница Белгорода рассказала об атаке БПЛА в городе

В воскресенье, 13 августа, в Белгороде произошла атака беспилотника в жилом районе. О произошедшем телеканалу "360" о рассказала жительница города.
Женщина отметила, что звук от взрыва был слышен очень хорошо, а окна были открыты. После взрыва с ней сразу же списалась подруга, которая также стала свидетельницей случившегося.
Я ужинала, окна открыты, потому что жара − как бабахнуло. Я немного затряслась, во дворе у машин сработала сигнализация, закричали дети. Был один взрыв.
собеседница телеканала "360"
Добавим, что по предварительной информации причиной взрыва в Белгороде стала атака беспилотника: в доме №9 к1 по улице Есенина в 17:43 произошло обрушение плиток вентилируемого фасада с 7-ого по 13-ый этажи. Никто не пострадал, в районе продолжается поквартирный обход.
Ранее мы сообщили о том, что семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей.
Фото: Telegram / Настоящий Гладков
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