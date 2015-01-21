Жительница Белгорода рассказала об атаке БПЛА в городе

Никто не пострадал, в районе продолжается поквартирный обход.

В воскресенье, 13 августа, в Белгороде произошла атака беспилотника в жилом районе. О произошедшем телеканалу "360" о рассказала жительница города.

Женщина отметила, что звук от взрыва был слышен очень хорошо, а окна были открыты. После взрыва с ней сразу же списалась подруга, которая также стала свидетельницей случившегося.

Я ужинала, окна открыты, потому что жара − как бабахнуло. Я немного затряслась, во дворе у машин сработала сигнализация, закричали дети. Был один взрыв. собеседница телеканала "360"

Добавим, что по предварительной информации причиной взрыва в Белгороде стала атака беспилотника: в доме №9 к1 по улице Есенина в 17:43 произошло обрушение плиток вентилируемого фасада с 7-ого по 13-ый этажи. Никто не пострадал, в районе продолжается поквартирный обход.

Ранее мы сообщили о том, что семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков