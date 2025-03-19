В многоэтажном доме на улице Нижняя Масловка взорвался аэрозольный баллон

На территории многоэтажного здания, расположенного на улице Нижняя Масловка в российской столице взорвался аэрозольный баллон. По информации от московской прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время надзорное ведомство по региону проводит проверку. В СМИ уточнили, что на момент происшествия в жилом помещении находились три взрослых человека и ребенок. Telegram-канал SHOT уведомил аудиторию в социальных сетях о том, что взрыв прогремел на шестом этаже дома около шести часов утра.
В квартире выбило окна. Что стало причиной пока неизвестно. 6:00. По предварительным данным, взорвалась жидкость для заправки зажигалки.
ТГ-канал BAZA
В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погибли пять детей и взрослый.
Фото и видео: Telegram / BAZA
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