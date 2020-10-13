Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Балашихе

Минздрав РФ по Московской области официально подтвердили гибель семерых человек, ещё восьми потребовалась госпитализация.

Состояние пяти пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Балашихе оценивается как среднетяжелое. Все они находятся в стационарах Московской области. Об этом телеканалу "360" сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Кроме того, ещё 3 пострадавших остаются в неподведомственных региональному министерству стационарах. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Минздрав РФ по Московской области официально подтвердили гибель семерых человек, ещё восьми потребовалась госпитализация.

Взрыв газа в девятиэтажке на Октябрьской улице случился утром 20 сентября. Во время работы сотрудников МЧС произошло второе обрушение с новыми жертвами. Спасатели уже закончили разбирать завалы на месте происшествия. Пострадали 20 человек, 12 из них отказались от госпитализации.

Ранее мы сообщили о том, что женщина с пятилетней дочерью оказались под завалами дома в Балашихе.

Фото: РИА "Новости"