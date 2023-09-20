Женщина с пятилетней дочерью оказались под завалами дома в Балашихе

Спасатели попытались достать пострадавшую из-под завалов, однако именно тогда произошло обрушение конструкций.

Жительница Балашихи остаётся под завалами после взрыва в доме вместе с пятилетней дочерью. Об этом телеканалу "360" рассказала соседка женщины.

Собеседница издания рассказала, что спасатели попытались достать женщину и девочку из-под завалов, однако именно тогда произошло обрушение конструкций.

Напомним, что в многоквартирном здании на Октябрьской улице произошёл взрыв газа, который обрушил несколько этажей. В общей сложности было эвакуировано 170 жильцов. Их поместили в пункты временного размещения: позже их разместят в домах отдыха и гостиницах.

Ранее жительница Балашихи рассказала о работе спасателей на месте взрыва.

Видео: телеканал "360"