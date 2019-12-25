В Первомайском произошел взрыв из-за утечки газа, пострадали двое

Инцидент случился, когда владелец частного дома заказал доставку двух кубометров газа для заправки своего газгольдера.

Взрыв газа произошел в поселке Первомайское Выборгского района, в результате которого пострадали двое мужчин. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент случился, когда владелец частного дома заказал доставку двух кубометров газа для заправки своего газгольдера. Вечером прибыл грузовик с газом от местной компании. После заполнения емкости шланг был отключен, однако неисправный клапан не закрылся, что привело к утечке газа и последующему взрыву.

На территории двора вспыхнул пожар. Пострадали хозяин дома, получивший ожоги лица, рук и тела второй и третьей степеней, и водитель грузовика, у которого диагностированы аналогичные ожоги. Оба пострадавших были доставлены в Рощинскую районную больницу, их состояние оценивается как относительно стабильное.

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Фото: Piter.TV