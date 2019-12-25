Взрыв 50-литрового газового баллона разрушил дом и убил человека в Горелово

Обгоревшее тело нашли недалеко от дома.

Взрыв газового баллона разрушил дом и убил человека в Горелово. Об этом стало известно Piter.TV.

Взрыв прогремел накануне около 11:45 в 400 метрах от дома 261 по Дачной улице, за железной дорогой, возле АЗС. В кирпичном доме размером 6х7 метров начался пожар, и обрушилась крыша, после этого произошел взрыв. Предположительно, это был 50-литровый баллон с пропаном. Фрагмент после тушения пожара был найден неподалеку.

Рядом с домом в обгоревшем состоянии обнаружен труп человека. Соседи сказали, что его звали Максим, но сгоревший дом не его, он там поселился самовольно. Также соседи дали номер мобильного телефона погибшего, он зарегистрирован на некоего 50-летнего Максима К.

В Разметелево потушили пожар и предотвратили взрыв газа.

Фото: Piter.TV