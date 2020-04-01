В Разметелево потушили пожар и предотвратили взрыв газа

Возгорание произошло в частном доме.

В среду, 1 апреля, пожарные устранили возгорание частного дома в деревне Разметелево. Об этом стало известно Piter.TV.

Рано утром огонь охватил жилую постройку площадью 8 на 10 метров. Хозяева дома с тремя детьми смогли выбраться до приезда сотрудников пожарной службы. Никто не пострадал.

Отметим, что в доме находилось несколько газовых баллонов, которые создавали угрозу взрыва. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неисправность в проводке.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Тамбасова потушили облицовку в строящемся здании.

Видео: Piter.TV