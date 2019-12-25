На улице Тамбасова потушили облицовку в строящемся здании

О пострадавших информации не поступало.

В первом часу понедельника, 30 марта, петербургские пожарные приняли вызов о возгорании в доме 9 по улице Тамбасова, сообщили в городском МЧС. В строящейся трехэтажке на втором этаже вспыхнул облицовочный материал.

Примерно в 12.42 огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади в 30 квадратных метров. Огонь тушили 11 человек и три единицы техники. О пострадавших никакой информации не поступало.

Ранее мы рассказывали, что тушить пожар на Охтинской аллее приехали четыре пожарные машины.

Фото: Piter.TV