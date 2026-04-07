Взрыв цистерн с топливом в столице Панамы попал на видео

Жертвами трагедии стал один человек, есть пострадавшие.

Один человек погиб в результате взрыва топливных цистерн в столице Панамы. Соответствующее заявление через социальные сети сделали представители Национальной пожарной службы. Иностранные специалисты в ходе пресс-конференции с журналистами уточнили, что предположительно, один сотрудник компании был заблокирован в момент возгорания на объекте. Один из спасателей уточнил, что в результате инцидента и последующего тушения огня пострадали несколько человек. В настоящее время их жизни находятся вне опасности. Пациенты проходят обследование в медицинских учреждениях. Также травмы лёгкой степени получили сотрудники топливной компании.

Известно, что пожар и взрыв зафиксированы в столичном районе Ла-Бока. Там находится топливный парк, расположенный вблизи объектов компании Panama Oil Terminals S.A. Инцидент произошел около 16.12 часов вечера 6 апреля по местному времени (в 00:12 утра 7 апреля по Москве). К ликвидации воспламенения привлечены около 75 человек личного состава местной экстренной службы, включая пожарных и прочие ведомства. Прокуратура Панамы уведомила общественность о начале расследования после взрыва в районе моста Америк. Специалисты к текущему моменту начали технические осмотры на месте. Они проводят сбор доказательств и опросы свидетелей для того, чтобы установить причины произошедшего и возможную ответственность лиц.

