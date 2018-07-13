В I полугодии взносы петербуржцев на добровольное страхование жизни возросли на 46%

Однако в сфере добровольного медицинского страхования наблюдалась противоположная тенденция.

В первой половине этого года объем взносов по договорам добровольного страхования жизни в Санкт-Петербурге увеличился на 46%. Общая сумма собранных страховщиками взносов составила 85,3 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного отделения Банка России, рост сборов был вызван почти двукратным увеличением среднего взноса на один страховой полис. Кроме того, влияние оказало повышение потенциальной доходности программ накопительного и инвестиционного страхования жизни, а также растущий спрос на краткосрочные полисы сроком до одного года, по которым страховые компании предлагают фиксированный доход, сопоставимый с доходами от банковских вкладов.

Однако в сфере добровольного медицинского страхования наблюдалась противоположная тенденция. Количество заключенных договоров увеличилось на 42%, однако сборы сократились на 38%. Это объясняется тем, что работодатели стремятся расширить социальные пакеты для сотрудников в условиях недостатка трудовых ресурсов, но при этом ограничивают набор покрываемых рисков.

Страховщики выплатили своим клиентам более 46,4 миллиарда рублей, причем треть выплат была произведена по договорам добровольного страхования жизни.

Ранее мы сообщили о том, что падение спроса на жилье на 50% прогнозируют в Петербурге.

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