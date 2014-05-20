Смольный решил не повышать взносы на капремонт в 2024 году

С 1 января Смольный планировал поднять ставку примерно на 5%.

Правительство Северной столицы решило не повышать взносы на капитальный ремонт в 2024 году. Об этом свидетельствует проект постановления правительства, опубликованный в четверг, 16 ноября, на сайте Смольного.



Проект о минимальном взносе на 2024 год также подразумевает раскладку по ставке за один кв.м. в зависимости от типа дома. Она полностью соответствует той, что использовалась в текущем году. Диапазон составляет от 11,90 до 12,99 рубля.

Добавим, что с 1 января Смольный планировал поднять ставку примерно на 5%. В таком случае разброс составлял бы от 12,49 до 13,63 рубля.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе повторно отказались рассматривать проект о взносах на капремонт.

Фото: Фонд капитального ремонта