В Вартемягах школьника госпитализировали в больницу после драки с одноклассником

По данному факту проводится проверка..

Восьмиклассник попал в больницу в тяжёлом состоянии после драки на перемене в деревне Вартемяги Всеволожского района. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Накануне в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма. Врачи диагностировали у 15-летнего подростка контузию и перелом нижней стенки орбиты левого глаза. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.

По словам подростка, на перемене его ударил в глаз одноклассник. По данному факту проводится проверка.

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве мужчины летом 2023 года.

Фото: Piter.tv