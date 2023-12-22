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В Вартемягах школьника госпитализировали в больницу после драки с одноклассником
Сегодня, 11:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Вартемягах школьника госпитализировали в больницу после драки с одноклассником

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По данному факту проводится проверка..

Восьмиклассник попал в больницу в тяжёлом состоянии после драки на перемене в деревне Вартемяги Всеволожского района. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Накануне в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма. Врачи диагностировали у 15-летнего подростка контузию и перелом нижней стенки орбиты левого глаза. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.

По словам подростка, на перемене его ударил в глаз одноклассник. По данному факту проводится проверка.

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве мужчины летом 2023 года.

Фото: Piter.tv

Теги: вартемяги, драка, удар
Категории: Лента новостей,

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