В Вартемягах школьника госпитализировали в больницу после драки с одноклассником

Восьмиклассник попал в больницу в тяжёлом состоянии после драки на перемене в деревне Вартемяги Всеволожского района. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Накануне в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма. Врачи диагностировали у 15-летнего подростка контузию и перелом нижней стенки орбиты левого глаза. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.
По словам подростка, на перемене его ударил в глаз одноклассник. По данному факту проводится проверка.
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве мужчины летом 2023 года.
Фото: Piter.tv
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